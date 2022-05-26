FiNE-NEWS

1 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    00000000000000000000000000000000000000Решит ли «Маленьк...
  • Бендер Задунайский
    Младшенький не увидит новую " мамку" . Паноптикум бл...Сын Бари Алибасов...
  • валерия
    Закрывать все границы,  Нужны радикальные меры.Иначе все  будет так же , как с ковидом.В российском аэро...

Kicker сообщил об уходе главного тренера «Динамо»

Kicker сообщил об уходе главного тренера «Динамо»

Немецкое издание назвало берлинскую «Герту» следующим местом работы действующего наставника «Динамо» Сандро Шварца Сандро Шварц (Фото: Пресс-служба ФК «Динамо») Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб после финала Кубка России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх