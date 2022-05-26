Kicker сообщил об уходе главного тренера «Динамо»

Немецкое издание назвало берлинскую «Герту» следующим местом работы действующего наставника «Динамо» Сандро Шварца Сандро Шварц (Фото: Пресс-служба ФК «Динамо») Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб после финала Кубка России.
Немецкое издание назвало берлинскую «Герту» следующим местом работы действующего наставника «Динамо» Сандро Шварца Сандро Шварц (Фото: Пресс-служба ФК «Динамо») Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб после финала Кубка России.
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