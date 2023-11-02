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Закон, порядок, государство

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Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает сервис книги билайн

Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает сервис книги билайн

Книги билайн объявляют перезапуск. В рамках стратегии по расширению доступа и улучшению пользовательского опыта обновленный сервис стал открыт не только для клиентов билайна, но и для всех пользователей в России.

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