Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает сервис книги билайн

Книги билайн объявляют перезапуск. В рамках стратегии по расширению доступа и улучшению пользовательского опыта обновленный сервис стал открыт не только для клиентов билайна, но и для всех пользователей в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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