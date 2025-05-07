Выставка «Здесь был госпиталь» во Владимире 9 мая будет бесплатной

Выставка рассказывает о героической истории Владимира в годы Второй мировой войны. Команда Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника при поддержке Правительства Владимирской области запустила проект «Здесь был госпиталь», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.