Житель Читы упал в угольный бункер и погиб

В Чите местный житель упал в угольный бункер глубиной 4 метра. Инцидент произошел утром 14 декабря на улице Верхоленская, 14, сообщает пресс-служба Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
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