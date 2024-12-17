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Житель Читы упал в угольный бункер и погиб

Житель Читы упал в угольный бункер и погиб

В Чите местный житель упал в угольный бункер глубиной 4 метра. Инцидент произошел утром 14 декабря на улице Верхоленская, 14, сообщает пресс-служба Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

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