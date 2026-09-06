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Пронедра

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Что произойдет после выборов с налогами и запретами, ответил Делягин

Что произойдет после выборов с налогами и запретами, ответил Делягин

Михаил Делягин объяснил, что реально может измениться после выборов в России, а что останется лишь страшилкой.

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