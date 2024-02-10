Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах в бундестаге, посвященным принятию бюджета на 2024 год© AP Photo / Ebrahim Noroozi Сегодня 16K прочитали Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
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