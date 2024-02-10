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Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону

Шольц дерзко отреагировал на интервью Путина Карлсону

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах в бундестаге, посвященным принятию бюджета на 2024 год© AP Photo / Ebrahim Noroozi  Сегодня 16K прочитали Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Джо Байденом раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

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Svetlana Kuzmina
ОлуХ, ты берёшься за молнию вместо ответа, — значит, ты не прав. Эта фраза из обращения Прометея к Зевсу.
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16 час.

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