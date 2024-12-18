Украина резко нарастила торговлю с главным партнером России

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года товарооборот Украины и Китая увеличился на 20,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 7,44 миллиарда долларов в денежном выражении.
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