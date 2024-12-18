Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Зачем покупать  пойло у страны  агрессивно настроенной против России.Кто должен за этим смотреть?Европейская стран...
  • Вовладар Даров
    Это официально, а неофициально разработки будут вестись как и прежде!)Добыче угля в Рос...
  • Бендер Задунайский
    Парень показал сч...

Украина резко нарастила торговлю с главным партнером России

Украина резко нарастила торговлю с главным партнером России

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года товарооборот Украины и Китая увеличился на 20,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 7,44 миллиарда долларов в денежном выражении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх