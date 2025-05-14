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В Пентагоне допустили прямое противостояние США и РФ из-за Украины

В Пентагоне допустили прямое противостояние США и РФ из-за Украины

Эскалация конфликта на Украине может привести к прямому военному столкновению США и России. Об этом 13 мая заявил глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов, генерал Грегори Гийо.

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