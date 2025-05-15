Путин провёл совещание по подготовке переговоров с Украиной (ВИДЕО)

Президент Владимир Путин в среду вечером провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. Помимо членов переговорной группы, в совещании участвовали Лавров, Белоусов, Золотов, Шойгу, Герасимов и Бортников, а также командующие группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.