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Русская весна

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  • Evgeni Velesik
    Молодые, опытные и главное боевые генералы, это правильно!Стал известен нов...
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Путин провёл совещание по подготовке переговоров с Украиной (ВИДЕО)

Путин провёл совещание по подготовке переговоров с Украиной (ВИДЕО)

Президент Владимир Путин в среду вечером провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. Помимо членов переговорной группы, в совещании участвовали Лавров, Белоусов, Золотов, Шойгу, Герасимов и Бортников, а также командующие группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

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