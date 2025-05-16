Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Нет  никакго же смысла с заурядным актёришкой вести о серьезной политике любые политические какие либо разговоры... ...Трамп рассказал о...
  • Grandad
    Зачем на СВО отправляют осужденных подонков, предавших свою страну!? "Чёрного кобеля не отмоешь добела" – не зря гово...Адвокат: приговор...
  • Юрий Николаев
    Эх чёрт побери. И всё таки ЖАЛЬ что наша СУШКА не отправила эту эстонскую мыльницу рыбок кормить!НАТО разбежалось ...

Появились кадры испытаний нового малогабаритного ПЗРК для перехвата дронов

Появились кадры испытаний нового малогабаритного ПЗРК для перехвата дронов

Опубликованы кадры успешных испытаний нового малогабаритного переносного зенитного ракетного комплекса, предназначенного для перехвата различных типов беспилотников — от небольших FPV-дронов до крупных гексакоптеров и других БПЛА, применяющихся ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх