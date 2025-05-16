Появились кадры испытаний нового малогабаритного ПЗРК для перехвата дронов

Опубликованы кадры успешных испытаний нового малогабаритного переносного зенитного ракетного комплекса, предназначенного для перехвата различных типов беспилотников — от небольших FPV-дронов до крупных гексакоптеров и других БПЛА, применяющихся ВСУ.
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