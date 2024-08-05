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Экс-президент "Локомотива" Наумов: Батраков может перейти в "Зенит", как Глушенков

Экс-президент "Локомотива" Наумов: Батраков может перейти в "Зенит", как Глушенков

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал начало карьеры полузащитника Алексея Батракова, который в 19 лет отметился двумя голами и тремя результативными передачами в первых трех турах Российской премьер-лиги в составе красно-зеленых.

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