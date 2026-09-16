Тедеско уволили из «Болоньи»

Фото: bolognafc.it Сегодня стало известно, что экс-наставник московского «Спартака», а сейчас главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско отправлен в отставку в итальянском клубе.
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