«Спасти от мошенника»: южноуралец лишился 1,3 миллиона рублей после многоходовой аферы

Власти Челябинской области предупредили жителей о новой схеме обмана. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, на удочку мошенников, использовавших схему обмана «матрешка», попался 56-летний житель Верхнего Уфалея.
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