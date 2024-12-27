Хабаровск готовится к Новому году: культурная афиша праздничных дней

Учреждения культуры Хабаровского края подготовили насыщенную программу для жителей и гостей региона. Концерты, спектакли, шоу-программы, выставки и детские мероприятия создадут праздничное настроение и подарят новогоднюю атмосферу.
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