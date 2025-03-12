Новая версия неофициального ремастера Skyrim UE 5 содержит множество новых текс...

Новая версия неофициального ремастера Skyrim UE 5 содержит множество новых текстур для улучшения визуальных эффектовКрайнюю версию мода, которую можно загрузить с сервера Discord разработчика Грега Култхарда, можно увидеть в действии на видео от Digital Dreams, моддера, который предоставил новые 1000 текстур, которые неофициальный ремастер теперь включает в свою последнюю… источник#Discord.