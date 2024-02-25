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Желтые листья у замиокулькаса — спасаем растение от гибели

Желтые листья у замиокулькаса — спасаем растение от гибели

Замиокулькас или долларовое дерево только растёт долго, а вот желтеет и сохнет иногда очень быстро. И бывает обидно потерять любимое растение по каким-то причинам, которые вы вовремя не смогли установить.

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