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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Нобл: «Алонсо не ныл бы так сильно о регламенте, если бы мотор «Хонды» был отличным»

Автоспортивный журналист Джон Нобл прокомментировал недовольство регламентом «Формулы-1» со стороны Фернандо Алонсо, а также поддержку пилота « Астон Мартин » со стороны президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема .

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