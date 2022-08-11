Сотрудники уголовного розыска в Свердловской области задержали гражданку, пытавшуюся продать собственного сына

Сотрудники уголовного розыска в Свердловской области задержали гражданку, пытавшуюся продать собственного сына

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области выявили и изобличили неработающую женщину 1986 года рождения, уроженку одной из бывших союзных республик.

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