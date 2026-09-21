Тест по архитектуре: 8 вопросов про эркеры, ризалиты и другие элементы зданий

Мы идем по знакомой улице, смотрим на окна, крыши, балконы, старые фасады — и почти никогда не задумываемся, из каких элементов все это складывается.
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