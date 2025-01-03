Какой церковный праздник отмечают православные верующие в России 4 января 2025 года Анна МалекЦерковный календарь позволяет православным в России и других странах узнать, какое религиозное событие приходится на субботу, 4 января 2025 года.
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