Компания «РТК-Солар» ищет стартапы по кибербезопасности в регионах России

«РТК-Солар» инвестирует в кибербезопасность 22 млрд рублей. «РТК-Солар», системообразующая компания в области кибербезопасности, объявила о запуске крупнейшей в отрасли инвестиционной программы, которая нацелена на все регионы Российской Федерации.