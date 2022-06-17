Карелия.ньюс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Компания «РТК-Солар» ищет стартапы по кибербезопасности в регионах России

«РТК-Солар» инвестирует в кибербезопасность 22 млрд рублей. «РТК-Солар», системообразующая компания в области кибербезопасности, объявила о запуске крупнейшей в отрасли инвестиционной программы, которая нацелена на все регионы Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх