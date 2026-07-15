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Иркутск Сегодня

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Аграрии Приангарья защитили от вредителей и болезней 313 тысяч гектаров посевов

Аграрии Иркутской области обработали 313 тысяч гектаров посевов от сорняков, болезней и вредителей. Защитные мероприятия проводятся в 16 районах Приангарья, наибольший объем работ выполнен в Черемховском районе — 86,1 тысячи гектаров.

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