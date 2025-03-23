В Волгоградской области стартует весенняя сессия Банка России по финансовой грамотности для старшего поколения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Волгоградской области стартует весенняя сессия Банка России по финансовой грамотности для старшего поколения.