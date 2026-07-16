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Суд на Кипре отклонил апелляцию на решение о передаче США россиянина Актулаева

Суд на Кипре отклонил апелляцию на решение о передаче США россиянина Актулаева

Апелляционный суд Республики Кипр отклонил 16 июля жалобу на ранее принятое судебное решение об удовлетворении запроса на экстрадицию в США гражданина России Серажудина Актулаева, задержанного на острове в 2025 году.

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