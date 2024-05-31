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Петабит по морю: IOEMA Fiber проложит в Северном море сверхбыстрый интернет-кабел...

Петабит по морю: IOEMA Fiber проложит в Северном море сверхбыстрый интернет-кабел...

Петабит по морю: IOEMA Fiber проложит в Северном море сверхбыстрый интернет-кабель между Великобританией и НорвегиейКомпания IOEMA Fiber объявила о планах проложить в Северном море подводный кабель с высокой пропускной способностью между Великобританией и Норвегией, который также соединит Нидерланды, Германию и Данию, пишет Datacenter Dynamics.

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