Обнаружилась связь между принцем Уильямом и Меган Маркл: как отреагирует Кейт Миддлтон?

До недавнего времени казалось, что нет людей дальше, чем принц Уильям и Меган Маркл. Несмотря на то, что малоизвестная американская актриса приходится будущему королю невесткой, уже на протяжении нескольких лет они не общаются и живут на разных континентах.
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