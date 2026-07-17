Политика как он...
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Политика как она есть

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Обнаружилась связь между принцем Уильямом и Меган Маркл: как отреагирует Кейт Миддлтон?

Обнаружилась связь между принцем Уильямом и Меган Маркл: как отреагирует Кейт Миддлтон?

До недавнего времени казалось, что нет людей дальше, чем принц Уильям и Меган Маркл. Несмотря на то, что малоизвестная американская актриса приходится будущему королю невесткой, уже на протяжении нескольких лет они не общаются и живут на разных континентах.

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