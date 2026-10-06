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Новости Брянска

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ПВО сбило 105 дронов подлетающих к Москве

ПВО сбило 105 дронов подлетающих к Москве

Силы ПВО уничтожили большую часть из 650 беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона, ещё 105 сбиты на подлёте к столице.

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