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Орловский детсад представит регион на всероссийском конкурсе

Орловский детсад представит регион на всероссийском конкурсе

Детский сад № 17 города Орла одержал победу на региональном этапе XIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2026».

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