Что на самом деле означает слово «чушпан»?

Виталий

А нужна ли нам эта жаргонная фразеология? Мы нормальный русский язык стали забывать. Иссяк запас слов, сообщение в переписке в основном смайликами. Видимо, это - один из методов борьбы с русским населением. Типа, забудьте свой язык. Это такая же политика, как и мигранты. Фильм не видел, но по рецензиям - категорически против. Ничего культурного он не несёт. Только деградацию.