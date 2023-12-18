Что на самом деле означает слово «чушпан»?

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Комментарии
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Виталий
А нужна ли нам эта жаргонная фразеология? Мы нормальный русский язык стали забывать. Иссяк запас слов, сообщение в переписке в основном смайликами. Видимо, это - один из методов борьбы с русским населением. Типа, забудьте свой язык. Это такая же политика, как и мигранты. Фильм не видел, но по рецензиям - категорически против. Ничего культурного он не несёт. Только деградацию.
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