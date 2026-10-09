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Украина должна выплатить МВФ почти 170 млн долларов за кредит 2022 года

Украина должна выплатить МВФ почти 170 млн долларов за кредит 2022 года

Киев должен выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 169,7 млн долларов в качестве погашения задолженности по кредиту, выданному в рамках инструмента для ускоренного финансирования в 2022 году.

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