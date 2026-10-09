Украина должна выплатить МВФ почти 170 млн долларов за кредит 2022 года

Киев должен выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 169,7 млн долларов в качестве погашения задолженности по кредиту, выданному в рамках инструмента для ускоренного финансирования в 2022 году.
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