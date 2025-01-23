В Миассе гости дважды за вечер обокрали хозяйку

В Миассе задержаны двое подозреваемых, которые в один вечер обокрали одну и ту же женщину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о краже денег, золотых сережек и телефона.
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