В Миассе гости дважды за вечер обокрали хозяйку

В Миассе задержаны двое подозреваемых, которые в один вечер обокрали одну и ту же женщину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о краже денег, золотых сережек и телефона.