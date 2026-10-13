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Царьград

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Овощи в Новосибирской области подешевели до 19% за месяц

Овощи в Новосибирской области подешевели до 19% за месяц

В Новосибирской области в сентябре морковь подешевела на 19,4%, капуста — на 18,9%, лук — на 17,2%, а свекла — на 8,8% из-за выхода на рынок свежего урожая.

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