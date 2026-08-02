Премьер Британии Бернэм предложил создать первую письменную конституцию

Премьер-министр Великобритании, Энди Бернэм, считает необходимым создание первой письменной конституции страны для осуществления политических реформ и равномерного распределения полномочий, что обсудил в интервью Sky News.
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