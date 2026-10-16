ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В России и мире зафиксирован стремительный рост числа уникальных дипфейков, которые злоумышленники используют для создания реалистичных цифровых копий людей, сообщили "Известия" 16 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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