Не самый благоприятный период. Аналитик предсказал, что ждет рубль в начале 2024 года

В первые дни января 2024 года курс доллара составит 88,5–91,5 рубля, при этом январь является не самым благоприятным месяцем для курса российской валюты, рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин в разговоре с «Газетой.