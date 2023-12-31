Не самый благоприятный период. Аналитик предсказал, что ждет рубль в начале 2024 года

В первые дни января 2024 года курс доллара составит 88,5–91,5 рубля, при этом январь является не самым благоприятным месяцем для курса российской валюты, рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин в разговоре с «Газетой.
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