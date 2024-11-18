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Царьград

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Признание МВД Украины: Люди в Одессе погибли от американской ракеты

Признание МВД Украины: Люди в Одессе погибли от американской ракеты

Ракета Patriot упала на Одессу, погибли мирные люди – МВД Украины признало этот факт.17 ноября в ходе отражения русской ракетной атаки на Одессу ракета американского зенитного комплекса Patriot упала на город.

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Комментарии
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АХ
Александр Харченко
Да неужто
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