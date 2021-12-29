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Гольфистку Пейдж Спиранак ошибочно принимают за стриптизершу

Гольфистку Пейдж Спиранак ошибочно принимают за стриптизершу

28-летнюю Пейдж Спиранак — бывшую профессиональную гольфистку ошибочно принимают за стриптизершу и порнозвезду, из-за одежды, которую она носит на поле для гольфа, но девушка защищает свой «сексуальный» образ, несмотря на неоднократные оскорбления.

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