Гольфистку Пейдж Спиранак ошибочно принимают за стриптизершу

28-летнюю Пейдж Спиранак — бывшую профессиональную гольфистку ошибочно принимают за стриптизершу и порнозвезду, из-за одежды, которую она носит на поле для гольфа, но девушка защищает свой «сексуальный» образ, несмотря на неоднократные оскорбления.