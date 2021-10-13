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В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в незаконном использовании объектов авторского права

В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в незаконном использовании объектов авторского права

Следственным отделом ОМВД России по Новокубанскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

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