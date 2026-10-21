Вячеслав Манучаров в программе "Эмпатия Манучи" © ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTubeАктер и телеведущий Вячеслав Манучаров сообщил в Telegram-канале об отмене показа спектакля «Судьба по обмену» с собой в главной роли.