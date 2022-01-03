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От «Яблока» отпочковалось «Кацблоко»

От «Яблока» отпочковалось «Кацблоко»

Перед НГ в политсортире под наименованием "Яблоко" случилось отчаянное бурление.Во-первых, федеральное бюро партии потребовало "контролировать строгое соблюдение «масочного режима» в общественном транспорте", "ввести материальное стимулирование привившихся", максимально противодействовать "сознательному отказу от вакцинации, зачастую основанному на псевдонаучных и конспирологических теориях", "допустить к использованию в Российской Федерации и признать на нашей территории все вакцины, зарегистрированные ВОЗ".

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