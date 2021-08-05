Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан — 1434, в городе Алматы — 1570, в городе Шымкент — 535, в Акмолинской области — 259, в Актюбинской области — 403, в Алматинской области — 320, в Атырауской области — 397, в ВКО — 288, в Жамбылской области — 160, в ЗКО — 185, в Карагандинской области — 931, в Костанайской области — 279, в Кызылординской области — 205, в Мангистауской области — 225, в Павлодарской области — 303, в СКО — 151, в Туркестанской области — 147.