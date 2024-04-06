Российский Интерпол разыскивает преступников, в годы приватизациигосударственного имущества Российской Федерации воспользовавшихся тем, что Российская Федерация была сильно пьяна и не отвечала за свои действия.
Деприватизация в России и при чем тут Бастрыкин?
Комментарии
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tsan tsan
Не нужна никакая всеобщая деприватизация с митингами, барабанным боем и битьем посуды, как жаждут некоторые последователи Шарикова. Всё идёт так, как надо для торжества справедливости без нарушения спокойствия в стране. Без шума и пыли под лоно государства возвращаются в первую очередь значимые для жизни страны предприятия. Чтобы процесс был необратимым, не надо мешать этой работе. Помните, чем закончилось для страны увлечение лозунгом "Ускорение"?
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1 д.
АУ
Антон Устинов
Про ускорение и перестройку надо забыть как о страшном сне,но наводить порядок надо продолжать!
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19 час.
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