Деприватизация в России и при чем тут Бастрыкин?

tsan tsan

Не нужна никакая всеобщая деприватизация с митингами, барабанным боем и битьем посуды, как жаждут некоторые последователи Шарикова. Всё идёт так, как надо для торжества справедливости без нарушения спокойствия в стране. Без шума и пыли под лоно государства возвращаются в первую очередь значимые для жизни страны предприятия. Чтобы процесс был необратимым, не надо мешать этой работе. Помните, чем закончилось для страны увлечение лозунгом "Ускорение"?