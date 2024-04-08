Кто 8 апреля сможет увидеть полную фазу солнечного затмения

Сегодня жители Земли смогут увидеть полное солнечное затмение. Явление продлится пять часов. Максимальная фаза, во время которой Луна закроет Солнце, продлится почти четыре с половиной минуты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.
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