СКР вывел из тени почти 2 млн мигрантов – Бастрыкин

В России сохраняются некоторые негативные тенденции в миграционной сфере. Как заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, за 11 месяцев 2023 года, по данным официальной статистики ГИАЦ МВД России, в стране иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено более 36 тысяч преступлений.