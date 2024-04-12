Аркадий Мурылев обсудил актуальные проблемы бизнеса в рамках совещания «Деловой России»

В начале недели Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев принял участие в открытом совещании с предпринимателями Псковской и Новгородской областей, которое было организовано Псковским региональным отделением «Деловая Россия».
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