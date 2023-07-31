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«Динамо» отменило контрольные матчи с «Амуром» и «Витязем»

Клуб объявил об отмене предсезонных встреч с «Амуром» и «Витязем». Они должны были состояться 5 и 19 августа соответственно.

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