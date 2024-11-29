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Наумов о «Локо»: «Кое-кто поговаривал, что судью надо сводить в ресторан. Я сказал делать, что положено по регламенту. Не помню вещей, о которых заявляет губернатор Самарской области»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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