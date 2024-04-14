Украина укрепляется: Зеленский показал новые оборонительные линии в приграничных регионах Ольга ВайленкоС опасениями перед возможным наступлением российских войск киевская власть усиливает укрепления в приграничных областях Украины.
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