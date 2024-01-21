РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Игорь Егоров
    Согласен, плохо одно, что он тоже мясник.Эксперт Ходаренок...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Журналист Хайфон:...
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    ИБО ..............  ..!!!Подполковник Дэви...

Под Артемовском украинская нацполиция «Лють», при атаке российских ВС спасается бегством

Под Артемовском украинская нацполиция «Лють», при атаке российских ВС спасается бегством

Боец из добровольческого штурмового корпуса бригады «Север-V» Южной группировки войск, пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что возле Артемовска дислоцируется украинская национальная полиция «Лють», которая избегает ближнего боя.

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