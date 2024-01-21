Боец из добровольческого штурмового корпуса бригады «Север-V» Южной группировки войск, пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что возле Артемовска дислоцируется украинская национальная полиция «Лють», которая избегает ближнего боя.
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