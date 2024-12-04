«Демократия западного образца»: китайцы оценили попытку переворота в Южной Корее

Пользователи популярного китайского сайта Guancha прокомментировали новость о попытке государственного переворота в Южной Корее, где президент Юн Сок Ель попытался ввести военное положение, позднее отмененное парламентом.
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